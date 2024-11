Junior Santos voltou a marcar pelo Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 06/11/2024 00:31

Rio - Artilheiro do Botafogo na temporada, Júnior Santos voltou a marcar após quase cinco meses. O jogador precisou de três minutos em campo para anotar o terceiro gol da vitória por 3 a 0 sobre o Vasco , nesta terça-feira (5), no Nilton Santos, pela 32ª rodada do Brasileirão. Após a partida, ele comemorou o fim do jejum e exaltou a estrutura do clube.

"Quero agradecer a Deus e a minha família que esteve do meu lado nesse momento difícil. Sofri uma fratura e fiz de tudo com o departamento médico para voltar. Botafogo me deu uma estrutura incrível para recuperar o mais rápido possível. Quando voltei, senti uma inflamação e fiquei abalado. Mas fico feliz de voltar e marcar, e quero contribuir de qualquer maneira para o Botafogo a alcançar os objetivos", disse.

O último gol de Júnior Santos havia sido na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, no dia 16 de junho, pela 9ª rodada do Brasileirão. O jogador sofreu uma fratura na tíbia em julho, passou por cirurgia e só retornou aos gramados no fim de setembro. Entretanto, voltou a sentir desconforto na região e foi poupado de algumas partidas.

Com a vitória sobre o Vasco, o Botafogo chegou a 67 pontos e disparou na frente do Palmeiras, que foi derrotado pelo Corinthians e segue em segundo com 61. O Alvinegro volta a campo no sábado (9), às 16h30, contra o Cuiabá, no Nilton Santos, pela 33ª rodada do Brasileirão.