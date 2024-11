Luiz Henrique brilhou na vitória do Botafogo sobre o Vasco - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 06/11/2024 00:11

Rio - Com um início avassalador, o Botafogo fez o dever de casa e disparou na corrida pelo título do Brasileirão. O Alvinegro venceu o Vasco por 3 a 0, nesta terça-feira (5), no Nilton Santos, pela 32ª rodada, e abriu seis pontos de vantagem para o vice-líder Palmeiras. Savarino, Luiz Henrique e Junior Santos marcaram os gols da vitória do Glorioso.

Com o resultado, o Botafogo chegou a 67 pontos e disparou na frente do Palmeiras, que foi derrotado pelo Corinthians e segue em segundo com 61. O Vasco, por sua vez, é nono colocado, com 43. O Alvinegro volta a campo no sábado (9), às 16h30, contra o Cuiabá, pela 33ª rodada, enquanto o Cruz-Maltino visita o Fortaleza, no mesmo dia, às 19h, no Castelão.

Veja os melhores momentos: