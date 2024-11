Gyokeres marcou três gols na goleada do Sporting sobre o Manchester City - Filipe Amorim / AFP

Publicado 05/11/2024 23:00 | Atualizado 05/11/2024 23:21

Rio - O Manchester City sofreu uma derrota histórica na Liga dos Campeões. O time inglês foi goleado pelo Sporting, de Portugal, por 4 a 1, nesta terça-feira (5), em Lisboa, pela quarta rodada da competição. O centroavante Gyökeres, sensação da temporada, marcou três gols, enquanto Maxi Araújo completou o placar. Foden descontou.

Nem o torcedor mais fanático do Sporting esperava por uma vitória elástica. O Manchester City ainda saiu na frente do placar com Foden, aos três minutos. Porém, os ingleses deixaram a vantagem escapar aos 38 da primeira etapa, quando Gyökeres fez o seu primeiro na partida para igualar o resultado em Lisboa.

Já na etapa final, o Sporting sobrou. Maxi Araújo virou o placar para os portugueses no primeiro minuto, enquanto Gyökeres ampliou três minutos depois, de pênalti. O sueco voltou a balançar as redes da marca da cal aos 35 do segundo tempo, colocando números finais na partida.

O resultado coloca o Sporting em segundo lugar, com dez pontos, enquanto o City cai para sexto, com sete. O time português volta a campo na competição no dia 26, às 17h (de Brasília), contra o Arsenal, no José Alvalade. Já o Manchester City encara o Feyenoord, em casa, no mesmo dia e horário.