Hugo Souza vive grande fase e é um dos destaques do Corinthians Rodrigo Coca / Corinthians

Publicado 05/11/2024 22:00 | Atualizado 05/11/2024 22:25

Rio - A postura do Flamengo sobre o goleiro Hugo Souza não agradou o Corinthians. Em entrevista à TV do clube, o presidente Augusto Melo acusou os cariocas de "jogo sujo" para conturbar o ambiente. O clima esquentou nos bastidores durante a semifinal da Copa do Brasil, quando o Timão precisou pagar R$ 500 mil por partida para contar com o jogador.

"Está tudo resolvido. É questão de horas, no máximo de dias. Está dentro do nosso cronograma. O que é combinado a gente está cumprindo. Sabemos em que condições pegamos o clube, mas como presidente não posso mais olhar para trás. Cabe a nós trabalharmos para tirar o Corinthians dessa situação. O Flamengo tentou conturbar o ambiente. Isso é jogo sujo. Estamos tranquilos", disse.

O contrato por Hugo Souza prevê o pagamento de R$ 500 mil por jogo contra o Flamengo. O Corinthians enfrentou o Rubro-Negro em três ocasiões e desembolsou R$ 1,5 milhão. O clube paulista sinalizou a opção de compra de 800 mil euros (R$ 4,8 milhões) para adquirir o jogador em definitivo. O pagamento seria feito em quatro parcelas de 200 mil euros (R$ 1,2 milhão).

Entretanto, a negociação virou uma novela e acirrou a rivalidade com o confronto na semifinal da Copa do Brasil. O Flamengo não desejava vender o goleiro sem a garantia que irá receber o valor combinado e chegou a recusar a garantia oferecida pelo Corinthians. O motivo teria sido a dívida do clube pelo lateral-direito Matheuzinho.

Hugo Souza foi contratado por empréstimo no meio do ano. O goleiro se destacou com defesas de pênaltis e foi fundamental para o Corinthians reagir no Brasileirão e chegar à semifinal da Copa do Brasil e Sul-Americana.