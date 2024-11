Bruno Henrique foi punido em partida contra o Santos - Marcelo Cortes /CRF

Bruno Henrique foi punido em partida contra o SantosMarcelo Cortes /CRF

Publicado 05/11/2024 18:00 | Atualizado 05/11/2024 18:34

Rio - O atacante do Flamengo, Bruno Henrique, se tornou alvo de uma operação da Polícia Federal , nesta terça-feira (5), no Rio de Janeiro. O jogador, de 33 anos, é investigado por suposta manipulação relacionada a casas de apostas. No embarque da delegação rubro-negra para Belo Horizonte, onde vai enfrentar o Cruzeiro, nesta quarta (6), o vice-presidente Marcos Braz explicou a situação.

"Ninguém tinha acesso porque estava em segredo de Justiça. O Flamengo não sabia de que teria essa investigação. O Flamengo, claro, é o que tem mais interesse de que se resolva. O Flamengo vai contribuir da forma como for possível em que a Justiça necessite. E também dará apoio ao atleta, pelas relações humanas e pela presunção da inocência. E, agora, com muita calma e tranquilidade aguardar", disse.

Policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em alguns endereços, inclusive na casa do jogador e no Ninho do Urubu. O atacante entregou documentos, celulares e outros aparelhos eletrônicos. Além disso, uma empresa de Bruno Henrique também foi alvo de operação da Polícia Federal. Bruno Henrique é suspeito de ter tomado cartão na partida contra o Santos

"O Flamengo foi comunicado pela Fifa há um tempo atrás que teria um atleta sendo investigado. O atleta foi chamado, deu explicações pertinentes e enviamos para o STJD, que acredito que deve ter investigado, analisado as respostas e os lances. Arquivou o processo. Essa informação foi passada para a CBF. Parece que a CBF passou para as autoridades", explicou Marcos Braz.