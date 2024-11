Bruno Henrique é investigado por manipulação de partida ao receber cartões - Aizar Raldes / AFP

Publicado 05/11/2024 12:25 | Atualizado 05/11/2024 13:13

Fez até uma comparação entre o alto salário que o atacante recebe do Rubro-Negro e os "eventuais lucros" e concluiu que houve "nenhum indício de proveito econômico do atleta".



"Por tais razões, diante da falta de elementos concretos, entendeu-se pelo arquivamento das peças de informação no âmbito da Justiça Desportiva naquele momento", explicou o STJD em nota.



Além disso, não descarta retomar o caso se novas provas forem apresentadas "com evidências conclusivas".



O Tribunal ainda informou que recebeu o comunicado da Conmebol para apuração de suspeita de manipulação do jogo entre Flamengo x Santos, pelo Brasileirão de 2023, em 2 de agosto de 2024, nove meses o duelo.



"De imediato, a Procuradoria de Justiça Desportiva oficiou a empresa Sportrada, parceira externa contratada pela Fifa para monitorar o campeonato objeto da suspeita de manipulação, inclusive com a realização de análise de inteligência. Em resposta, a Sportradar apresentou relatório com a conclusão de que não identificou irregularidades no momento da partida".



Além da empresa de monitoramento não ter identificado irregularidades, a Procuradoria também avaliou a "ação do atleta no fato assinalado como falta, a intensidade da jogada, a reação do jogador após a marcação da infração e o minuto da partida em que a disputa de bola ocorreu". E entendeu que o lance era compatível com uma jogada normal de futebol.



O que STJD afirmou



"O Superior Tribunal de Justiça Desportiva recebeu comunicado da Diretoria de Ética e Conformidade da CONMEBOL, encaminhado pela Unidade de Integridade do Futebol Brasileiro em 02/08/2024, sobre a partida ocorrida em 01/11/2023 (nove meses antes) entre Flamengo RJ e Santos SP, com relato de comportamento atípico no cartão amarelo do atleta Bruno Henrique Pinto.



De imediato, a Procuradoria de Justiça Desportiva oficiou a empresa SPORTRADAR, parceira externa contratada pela FIFA para monitorar o campeonato objeto da suspeita de manipulação, inclusive com a realização de análise de inteligência. Em resposta, a SPORTRADAR apresentou relatório com a conclusão de que não identificou irregularidades no momento da partida.



Em análise desportiva do lance, a Procuradoria constatou que os fatos observados se coadunam com a realidade razoável da prática do futebol, considerando, notadamente, a ação do atleta no fato assinalado como falta, a intensidade da jogada, a reação do jogador após a marcação da infração e o minuto da partida em que a disputa de bola ocorreu. Entendeu-se que, na ótica desportiva, os fatos são compatíveis com os parâmetros usuais.



A Procuradoria considerou que o alerta não apontou nenhum indício de proveito econômico do atleta, uma vez que os eventuais lucros das apostas reportados no alerta seriam ínfimos, quando comparados ao salário mensal do jogador.



Por tais razões, diante da falta de elementos concretos, entendeu-se pelo arquivamento das peças de informação no âmbito da Justiça Desportiva naquele momento, sem prejuízo de ulterior processo disciplinar caso as autoridades de persecução reúnam acervo probatório com evidências conclusivas, com base nos poderes de investigação que lhe são conferidos."