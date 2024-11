Bruno Henrique é alvo de investigação - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 05/11/2024 07:40 | Atualizado 05/11/2024 08:16

Rio - O atacante do Flamengo, Bruno Henrique, de 33 anos, está sendo investigado por supostamente ter levado um cartão amarelo de forma proposital na partida contra o Santos, no dia 1º de novembro, pelo Brasileiro de 2023. O jogador foi punido por uma falta em Yeferson Soteldo, atleta que hoje defende o Grêmio.

e o lance do Bruno Henrique que está sendo investigado, heinpic.twitter.com/9N9TtXPYUU — Central do Braga (@CentralDoBrega) November 5, 2024

O atacante do Flamengo leva um drible de Soteldo e tenta recuperar a bola. Posteriormente acaba atingindo o venezuelano e acaba punido. Nesta partida, houve três expulsões. Bruno Henrique, que depois do amarelo, recebeu o segundo e acabou levando o vermelho, Gerson, e por parte do Santos, Lucas Braga. O clube paulista venceu por 2 a 1.

Mais de 50 Policiais federais e seis promotores de Justiça do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) cumprem 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça do Distrito Federal, nas cidades do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vespasiano, Minas Gerais, Lagoa Santa, Minas Gerais, e Ribeirão das Neves, Minas Gerais. A operação também conta com o apoio do Gaeco de Minas Gerais.

Dados obtidos junto às casas de apostas, por intermédio dos representantes legais indicados pela Secretaria de Prêmios de Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF), apontaram que as apostas teriam sido efetuadas por parentes do jogador e por outro grupo ainda sob apuração. Uma possível pena varia de dois a seis anos de reclusão.

A investigação teve início a partir de comunicação feita pela Unidade de Integridade da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). De acordo com relatórios da International Betting Integrity Association (IBIA) e Sportradar, que fazem análise de risco, haveria suspeitas de manipulação do mercado de cartões na partida do Campeonato Brasileiro.