Adriano Imperador Reprodução / Instagram

Publicado 04/11/2024 20:36 | Atualizado 04/11/2024 20:36

Rio - O ex-atacante Adriano Imperador, de 42 anos, que defendeu o Flamengo em duas passagens, sendo campeão do Brasileiro de 2009, publicou um vídeo no Instagram em apoio a Gabigol. O ex-jogador exaltou a atuação do atual camisa 99 na final da Copa do Brasil.

"Você é orgulho pra nação, Gabigol. Eu sei bem o que vc tá passando. Que papai do céu abençoe", escreveu Adriano, junto de um vídeo publicado na sua rede social.

Adriano Imperador teve uma carreira extremante destacada, porém, viveu alguns problemas extracampo. Além do Flamengo, ele passou pela Inter de Milão, pela Roma, pelo São Paulo, pelo Corinthians e pelo Athletico-PR.

Gabigol, de 28 anos, vive uma temporada de pouco brilho pelo Flamengo, porém, fez dois gols na vitória sobre o Atlético-MG por 3 a 1, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, no Maracanã.