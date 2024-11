7º lugar: Gabigol, com 17 gols marcados em finais - Armando Paiva / O Dia

7º lugar: Gabigol, com 17 gols marcados em finaisArmando Paiva / O Dia

Publicado 04/11/2024 13:29 | Atualizado 04/11/2024 13:41

160 GOLS COM O MANTO

17 EM FINAIS!



É ELE! @gabigol #VamosFlamengo



Marcelo Cortes / CRF pic.twitter.com/DzpluQ4IOO — Flamengo (@Flamengo) November 3, 2024

Se voltar a marcar no jogo de volta, domingo (10), em Belo Horizonte, o ídolo rubro-negro igualará Romário e Lewandowski, com 18 gols, e entrará no Top-5 da seleta lista.



fotogaleria

Mas ainda está longe dos dois maiores artilheiros em finais do futebol. Messi já marcou 35 vezes, enquanto Pelé, 31. (Confira o Top-10 na galeria acima).

Os gols de Gabigol em finais

- Libertadores: 4 (2019, 2021 e 2022);

- Copa do Brasil: 3 gols* (2015 e 2024);

- Supercopa do Brasil: 5 gols (2020, 2021, 2022 e 2023);

- Recopa Sul-Americana: 1 gol (2020);

- Carioca: 4 gols (2021 e 2022);

*Dois gols pelo Flamengo e um pelo Santos

Os maiores artilheiros em decisões

1. Messi – 35 gols

2. Pelé – 31

3. Cristiano Ronaldo – 22

4. Neymar – 21

5. Romário – 18

5. Lewandowski – 18

7. Gabriel Barbosa – 17

8. Ronaldo Fenômeno – 16

9. Suárez - 15

9. Puskás - 15

9. Marcelinho -15

9. Spencer - 15

9. Sárosi - 15