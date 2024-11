De la Cruz em treino do Flamengo - Gilvan de Souza/CRF

Publicado 04/11/2024 18:03

Rio - Sem atuar pelo Flamengo por conta de um problema muscular na coxa esquerda, o meia Nicolás de La Cruz, de 26 anos, não preocupa os dirigentes em relação a uma possível insatisfação. Apesar das notícias de uma emissora de TV argentina de que o uruguaio estaria cogitando voltar ao River Plate, o entendimento no clube carioca é o contrário.

O Rubro-Negro vê Nicolás de La Cruz bastante motivado e com desejo de viver dias melhores no clube carioca. Contratado para a atual temporada, o meia teve bons momentos, mas sofreu no segundo semestre com uma sequência de lesões.

Contratado pelo Flamengo no fim do ano passado, De La Cruz tem contrato até o fim de 2028. Para contratá-lo, o Rubro-Negro pagou a multa rescisória de US$ 16 milhões (R$ 77,7 milhões) ao River Plate. A expectativa é que o meia consiga demonstrar melhor o seu futebol nas próximas temporadas.

Lesões atrapalham o ano do uruguaio

Após um bom início no Flamengo, De La Cruz sentiu o forte ritmo do futebol brasileiro e sofreu com questões físicas nos últimos meses. O camisa 18 já passou por dores no ombro direito e no tendão de Aquiles dos dois pés, assim como um trauma no joelho direito.



No momento, está fora do time de Filipe Luís por conta de uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Ele desfalcou a equipe no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, e não estará em campo novamente na segunda partida.