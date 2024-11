Léo Pereira atingiu bandeirinha do assistente Bruno Pires - Reprodução

Léo Pereira atingiu bandeirinha do assistente Bruno PiresReprodução

Publicado 04/11/2024 17:55

Rio - Um lance inusitado aconteceu no primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético-MG, no último domingo (3), no Maracanã. Durante o segundo tempo, o zagueiro Léo Pereira acertou um chute em cheio e quebrou a bandeirinha do assistente Bruno Pires.

LEIA MAIS: Gabigol volta a marcar dois gols pelo Flamengo no mesmo jogo

"Vou virar meme", reagiu imediatamente o membro da equipe de arbitragem, aos risos.

O que ninguém imaginava é que o material danificado pelo zagueiro do Flamengo tem um preço salgado. As peças, produzidas por uma empresa francesa, são eletrônicas e importadas.

Normalmente, as bandeirinhas são vendidas em pares. No site da Signal Bip, responsável pela produção e comercialização, o kit está sendo vendido por 579,80 euros (R$ 3,5 mil). Porém, uma promoção no última domingo estava fazendo o material sair por 386 euros (R$ 2,4 mil).

Apesar do imprevisto, Bruno conseguiu remontar a bandeirinha e usou o material até o fim da partida sem dificuldades.