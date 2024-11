De La Cruz vem sofrendo com problemas físicos no Flamengo - Aizar Raldes / AFP

De La Cruz vem sofrendo com problemas físicos no FlamengoAizar Raldes / AFP

Publicado 04/11/2024 13:12 | Atualizado 04/11/2024 13:18

Rio - Menos de um ano após chegar ao Flamengo, Nicolás De La Cruz não descarta deixar o clube. De acordo com a TV argentina "TYC Sports", fontes próximas ao uruguaio garantem que ele está desconfortável com o momento ruim e as dificuldades físicas que vem enfrentando no clube carioca e não se opõe a uma possível saída.

Diante deste cenário, o River Plate, ex-clube de De La Cruz, monitora a situação. Porém, um retorno do ídolo ao Monumental de Nuñez neste momento é considerado muito difícil, já que o time argentino dificilmente conseguiria pagar o valor que seria pedido pelo Flamengo, caso o clube carioca topasse liberar o jogador.

Mesmo sabendo da probabilidade muito pequena de sucesso, o River pretende iniciar uma negociação pelo retorno do camisa 18, caso sua insatisfação no Flamengo seja confirmada. O time argentino não descarta tentar um retorno por empréstimo.

Contratado pelo Flamengo no fim do ano passado, De La Cruz tem contrato até o fim de 2028. Para contratá-lo, o Rubro-Negro pagou a multa rescisória de US$ 16 milhões (R$ 77,7 milhões) ao próprio River Plate.

Lesões atrapalham o ano do uruguaio



Após um bom início no Flamengo, De La Cruz sentiu o forte ritmo do futebol brasileiro e sofreu com questões físicas nos últimos meses. O camisa 18 já passou por dores no ombro direito e no tendão de Aquiles dos dois pés, assim como um trauma no joelho direito.

No momento, está fora do time de Filipe Luís por conta de uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Ele desfalcou a equipe no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, e não estará em campo novamente na segunda partida.