Wesley é lateral-direito do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Wesley é lateral-direito do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 03/11/2024 21:45

Rio - Wesley somou mais uma boa atuação no Flamengo com o técnico Filipe. O lateral-direito foi um dos destaques da vitória sobre o Atlético-MG por 3 a 1 , neste domingo (3), pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. De acordo com dados do site "Sofascore", ele teve 91% de precisão nos passes, cinco cortes, três interceptações, dois desarmes e apenas um drible sofrido durante toda a partida. Além disso, deu a arrancada do campo de defesa até ao ataque no lance do primeiro gol do Rubro-Negro.

O momento coroa a volta a por cima de Wesley, que quase deixou o clube na última janela de transferências . O Fla negociou a venda do lateral-direito com a Atalanta (ITA) em agosto. A transação poderia render 20 milhões de euros (mais de R$ 120 milhões na cotação da época), mas caiu.

"Trabalho, cara, trabalho. Tiveram muitas coisas que aconteceram nesse ano. Tanto para ir para fora, para ficar, não fui. Muita coisa, só que botei minha cabeça no lugar. Foi o time que me levou até as propostas, foi o Flamengo. Então, não teria porque eu desistir: 'Ah, quero ir embora, não vou querer crescer, aumentar meu nível?'. Então, botei a cabeça no lugar, trabalhei. Eu estou trabalhando até agora e está dando resultado", disse Wesley, na zona mista do Maracanã.

Na conversa com a imprensa, o lateral-direito lembrou daquele período e admitiu que queria sair porque acreditava que não estava rendendo. Na época, ele também lidava com a desconfiança dos torcedores, mas tinha a confiança da diretoria, que não se frustrou com o fim das tratativas. Agora, Wesley está feliz.

"No começo eu confesso que eu queria muito ir. Acho que era mais pela fase, eu não estava conseguindo render. Então, eu falei: 'Cara, acho que chegou um momento de...'. Só que Deus sabe de todas as coisas. Então, se não foi pra mim naquele momento, era pra mim viver isso tudo, que eu posso ser mais valorizado também. Então, acredito muito nisso, que se eu não fui era pra acontecer isso e hoje eu estou muito feliz", destacou o lateral-direito.