É bola na rede: apesar dos problemas físicos, Arrascaeta jogou bem e abriu o placar para o Flamengo, ontem, no Maracanã. Ele é dúvida para o segundo jogo, na Arena MRVArmando Paiva / Agência O Dia

Publicado 03/11/2024 18:28



Arrascaeta abriu o placar na vitória do Flamengo por 3 a 1 sobre o Atlético-MG , na primeira partida da final da Copa do Brasil, mas deixou a torcida preocupada. O meia uruguaio saiu de campo com dores no joelho esquerdo e admitiu que vem jogando no sacrifício devido a uma lesão no local.

Sem dar certeza de que terá condições de jogar no próximo domingo (10), em Belo Horizonte, ele fará tratamento durante a semana. A tendência é que volte a jogar sem estar nas melhores condições e, ao fim da temporada, pode passar por uma cirurgia, como revelou



"Na verdade, esses últimos jogos eu venho jogando com uma proteção no joelho. Infelizmente, vou ter que fazer, talvez, uma limpeza no joelho no final da temporada. Eu tô tentando aguentar porque eu não queria ficar de fora desse jogo da final. Pra mim era muito importante estar em campo, ajudar meus companheiros", contou em entrevista à TV Globo, após o jogo.



"Mas, obviamente, que atrapalha, sobrecarrega os demais músculos. Então é uma situação um pouco difícil de lidar, mas, junto ao departamento médico, fazemos o nosso melhor para tantar estar em todos os jogos".



Arrascaeta também analisou a vantagem construída pelo Flamengo, mas não vê a final da Copa do Brasil como definida.

"A gente está enfrentando uma equipe muito qualificada. Está em grande momento também, disputa as finais da Libertadores e da Copa do Brasil. Então, é uma equipe que a gente respeita muito.hoje fizemos o nosso trabalho, saímos felizes. Ainda tem 90 minutos, que vão ser muito difíceis, mas a gente vai lá pra tentar vencer o jogo", analisou.