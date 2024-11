Gabigol fez dois gols em Flamengo x Atlético-MG - Armando Paiva / O Dia

Publicado 03/11/2024 20:54

Rio - A negociação pela renovação de contrato de Gabigol com o Flamengo não mudará por causa dos dois gols marcados pelo atacante na vitória sobre o Atlético-MG por 3 a 1 , neste domingo, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. O vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, confirmou a informação e explicou que a extensão do vínculo não pode acontecer apenas por por este motivo. Por outro lado, o dirigente reforçou que quer a permanência do atleta.

"Não muda muita coisa. A gente vai deixar passar a Copa do Brasil para ver o que a gente vai fazer. Eu, pessoalmente, já externei várias vezes que gostaria de renovar com ele, não sei se será possível. O Gabigol fazer gols em finais e o Flamengo só renovar com ele por causa disso eu acho que não é de bom tom. Acho que a história do Gabigol e o profissionalismo do Gabigol é maior que dois gols. Claro que são dois gols super importantíssimos em uma competição super importante, contra o Atlético-MG, mas a história do Gabigol é maior do que isso para uma renovação", disse Braz.

Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo Renan Areias/ Agência O Dia

Vantagem na Copa do Brasil



Com o resultado desta tarde, o Fla pode perder por até um gol de diferença na volta para conquistar o título. No entanto, caso o Galo vença por dois gols de saldo, a final será definida nos pênaltis. As duas equipes se enfrentam novamente no próximo domingo (10), às 16h, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

"Vantagem é boa, só que a gente tem que entender quem está do outro lado. Você tem a história do Atlético-MG e tem a torcida do Atlético-MG. Isso, em qualquer lugar, tem que ser respeitado, e vai ser respeitado. Está todo mundo dentro do futebol do Flamengo respeitando".

"Às vezes a gente passa num sorteio, que é uma outra atmosfera, e brinca de uma perda de mano, mas isso é pontual e totalmente diferente de agora. Estamos jogando contra o Atlético-MG, a história do Atlético-MG e contra a torcida. Vamos respeitando tudo isso. Na minha opinião, é uma vantagem considerável, mas que não define absolutamente nada".