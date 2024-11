Filipe Luís minimizou a discussão com Gabigol na vitória do Flamengo - Armando Paiva / O Dia

Filipe Luís minimizou a discussão com Gabigol na vitória do FlamengoArmando Paiva / O Dia

Publicado 03/11/2024 19:11

momentos depois marcou o segundo gol do jogo e os dois se cumprimentaram.

Filipe Luís abordou na coletiva de imprensa a discussão que teve com Gabigol, quando o chamou de "moleque" , ainda no primeiro tempo da vitória do Flamengo por 3 a 1 sobre o Atlético-MG , pela final da Copa do Brasil. O treinador fez uma orientação tática e não gostou da resposta do atacante, que

"Na minha primeira entrevista, falei que estou agora em um cargo em que ia tomar decisões que iam deixar alguns jogadores incomodados, bravos comigo. Foi isso com o Gabi. Uma correção tática no campo, os nervos à flor da pele. E aí não tem conversinha, é grito. Era o que acontecia toda semana quando eu era jogador. Agora não vai ser diferente. ", explicou.



Gabigol teria questionado porque a bronca era só com ele e Filipe Luís retrucou "Você me respeita, seu moleque". O treinador, entretanto, garantiu que a discussão já está superada.



"Não é porque foi meu companheiro que vou tratá-lo (de maneira) diferente. Está resolvido, conversamos no intervalo. Fico feliz pela grande partida que ele fez".



Gabigol reforçou o seu status de artilheiro das decisões pelo Flamengo, ao chegar a 16 gols em 17 finais. Já o treinador vê a aposta no ex-companheiro, que estava mal e na reserva com Tite, funcionar numa final.



"Você não consegue ensinar um jogador a ser decisivo. Você tem ou não tem. Existe um ditado de que o gol se compra, e concordo muito. O Gabriel tem gol, não à toa é um dos maiores artiheiros desse clube, um dos maiores em finais. Hoje vimos uma das melhores versões dele no campo. Mérito dele. Trabalhou, acreditou, obedeceu e escutou em todos os treinamentos. Ele se dedicou e hoje colheu os frutos", analisou.



Veja outras declarações de Filipe Luís



A vitória do Flamengo

" Foi um grande jogo. Muito difícil. Não é a toa que estamos enfrentando um finalista da Libertadores. Fiquei feliz com o que vi em campo. Para mim, o jogo de volta é como se estivesse 0 a 0".



Situação de Arrascaeta

"Arrasca, desde que cheguei, está assim. Está jogando em pleno sacrifício, suor e sangue pelo Flamengo. Admiro muito os jogadores que toleram a dor, colocam o Flamengo acima de tudo. Precisa passar por cirurgia e está deixando o joelho pelo Flamengo em campo, talvez pague o preço na frente".



As jogadas dos gols

"Temos um plano de jogo sobre o que imaginamos que vai acontecer. O Atlético tem uma defesa muito complicada de entrar, é um time que toma pouco gol. Sabíamos que não ia ser fácil, uma defesa praticamente homem a homem. Passamos algumas soluções e funções para os jogadores, mas quem executa e faz tudo são eles. O Atlético é com certeza um dos times mais incômodos de jogar no Brasil, pela forma de defender homem a homem".