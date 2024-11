Torcida do Flamengo no Maracanã - Divulgação/Flamengo

Torcida do Flamengo no MaracanãDivulgação/Flamengo

Publicado 04/11/2024 12:00 | Atualizado 04/11/2024 12:06

Rio - O Flamengo bateu o recorde de renda bruta da temporada do futebol brasileiro. No jogo de ida da final da Copa do Brasil, o Rubro-Negro arrecadou R$ 15.692.580, no Maracanã, e superou a renda do jogo entre São Paulo e Botafogo, no Morumbis, nas quartas de final da Libertadores.

Além disso, o Flamengo bateu o recorde de público na atual edição da Copa do Brasil. O Rubro-Negro é dono das três maiores marcas da competição. Ao todo, foram 61.305 pagantes (67.459 presentes) na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG , neste domingo (3), no Maracanã.

Com a vitória, o Flamengo pode perder por até um gol de diferença que garante o título da Copa do Brasil. O Rubro-Negro enfrenta o Atlético-MG, no próximo domingo (10), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte. Antes, encara o Cruzeiro, quarta-feira (6), às 21h, no Mineirão, pela 33ª rodada do Brasileirão.

Maiores rendas do Brasil em 2024:

1º - Flamengo 3 x 1 Atlético-MG - Maracanã - Copa do Brasil: R$ 15.692.580

2º - São Paulo 1 x 1 Botafogo - Morumbis - Libertadores: R$ 7.792.604

3º - Palmeiras 0 x 0 São Paulo - Mineirão - Supercopa do Brasil: R$ 7.736.903

4º - Vasco 0 x 1 Palmeiras - Mané Garrincha - Brasileirão: R$ 7.496.563

5º - Flamengo 2 x 1 Criciúma - Maracanã - Brasileirão: R$ 6.601.898

6º - Flamengo 4 x 0 Audax - Arena da Amazônia - Carioca: R$ 6.574.690

7º - Flamengo 1 x 0 Corinthians - Maracanã - Copa do Brasil: R$ 6.405.065

8º - Sampaio Corrêa 0 x 2 Flamengo - Mangueirão - Carioca: R$ 5.902.110

9º - Fluminense 2 x 0 LDU-EQU - Maracanã - Recopa: R$ 5.897.327

10º - São Paulo 2 x 0 Nacional-URU - Morumbis - Libertadores: R$ 5.790.758