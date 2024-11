Gabigol voltou a brilhar no Flamengo - Armando Paiva/Agência O Dia

Publicado 04/11/2024 07:30 | Atualizado 04/11/2024 09:31

Rio - Em meio a incerteza sobre o futuro, Gabigol voltou a brilhar e recuperou o protagonismo no Flamengo. O atacante, de 28 anos, marcou duas vezes na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG , neste domingo (3), no Maracanã, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil, e vive a expectativa pela renovação do contrato, que termina em dezembro deste ano.

Gabigol foi o destaque da vitória sobre o Atlético-MG. O atacante ressurgiu após a efetivação de Filipe Luís, que foi escolhido para substituir Tite, e ainda sonha em renovar o contrato com o Flamengo. Contratado em 2019, o jogador entrou para a história do clube com gols decisivos em conquistas como as Libertadores de 2019 e 2022.

Apesar dos gols, o vice-presidente de futebol Marcos Braz minimizou a situação de Gabigol no Flamengo. Foi o terceiro gol do atacante sob o comando de Filipe Luís. Além dos dois gols contra o Atlético-MG na final da Copa do Brasil, o jogador também balançou as redes na vitória por 4 a 2 sobre o Juventude, pelo Brasileirão, quando encerrou um jejum de três meses.

Com a vitória, o Flamengo pode perder por até um gol de diferença que garante o título da Copa do Brasil. O Rubro-Negro enfrenta o Atlético-MG, no próximo domingo (10), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte. Antes, encara o Cruzeiro, quarta-feira (6), às 21h, no Mineirão, pela 33ª rodada do Brasileirão.