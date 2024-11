Filipe Luís recebeu elogios de torcedores - Armando Paiva / O Dia

Publicado 04/11/2024 14:51

Rio - A vitória sobre o Atlético-MG por 3 a 1 com direito a dois gols de Gabigol vem empolgando os torcedores do Flamengo. Além da atuação, que deixou a equipe bem perto do pentacampeonato da Copa do Brasil, uma bronca dada por Filipe Luís, antes do camisa 99 marcar o primeiro gol, repercutiu e rendeu comparações a Jorge Jesus.

O nome "Jorge Jesus" figurou entre os termos mais publicados no "X" e a situação aconteceu porque a postura de Filipe Luís no gramado, como treinador foi comparada a de Jorge Jesus. No entendimento dos torcedores, desde a época do português, nenhum técnico tinha a coragem de dar uma bronca em algum jogador do elenco como Filipe Luís fez.

Jorge Jesus comandou o Flamengo por pouco mais de um ano e conquistou cinco títulos: Libertadores, Brasileiro, Carioca, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana. Ele sofreu apenas quatro derrotas durante as temporadas de 2019 e 2020.

Com a vitória por dois gols de diferença no Maracanã, o Flamengo poderá perder até por um gol de diferença em Belo Horizonte, que será campeão da Copa do Brasil. A partida contra o Atlético-MG será no próximo domingo.