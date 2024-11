Gabigol estufou as redes do Maracanã duas vezes na vitória sobre o Atlético-MG - Armando Paiva / Agência O Dia

Publicado 04/11/2024 15:39 | Atualizado 04/11/2024 15:50

Ele não marcava dois gols no mesmo jogo desde o dia 15 de fevereiro de 2023. Na ocasião, o Rubro-Negro superou o Volta Redonda, também por 3 a 1 , em duelo válido pela 8ª rodada do Campeonato Carioca, no Raulino de Oliveira. No embate, o camisa 99 ainda perdeu um pênalti.

Curiosamente, quatro dias antes de enfrentar o Voltaço, Gabigol também fez um doblete: na vitória por 4 a 2 sobre o Al Ahly , na decisão pelo terceiro lugar no Mundial de Clubes.

Agora, o atacante voltou a alcançar o feito e pode ser essencial na busca pelo penta da Copa do Brasil. Flamengo e Atlético-MG vão definir quem levantará a taça do torneio no próximo domingo (10), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Pela vantagem construída no Rio, o time comandado por Filipe Luís poderá perder por até um gol de diferença para ficar com o título. Em caso de igualdade no placar agregado, o troféu será disputado nos pênaltis.