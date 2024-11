Arrascaeta e Gabigol foram decisivos pelo Flamengo mais uma vez - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 04/11/2024 15:04 | Atualizado 04/11/2024 15:06

Rio - Autor do gol que abriu o placar na vitória do Flamengo, por 3 a 1, sobre o Atlético-MG, no domingo (3), pelo jogo de ida da Copa do Brasil , Arrascaeta elogiou Gabigol. O uruguaio tratou de exaltar a "obsessão" do atacante, que marcou duas vezes e voltou a ser protagonista na equipe.

"Ele tem muita estrela. No momento que a gente precisa está lá para fazer gols fundamentais. Fico feliz porque é um cara que tenta dar o melhor para nosso time. Sempre está no lugar certo e na hora certa para concluir as jogadas", disse Arrascaeta, em entrevista à "FlaTV".

"Eu acompanhei ele desde que cheguei, chegamos quase juntos. Compartilhar com ele todos esses momentos... sei a mentalidade que ele tem. Obcecado por fazer gols. Sempre está na mente dele que uma hora vai fazer o gol. Tem caras que nascem com esse dom e temos que aproveitar, fazer a bola chegar nele", concluiu.

Os elogios do camisa 14 não se restringiram somente à Gabigol. O meia uruguaio também enalteceu o treinador Filipe Luís, que foi seu companheiro de time entre 2019 e 2023.

"É um cara querido por todos. Ele merece (conquistar a Copa do Brasil) porque se preparou muito nesses anos. Tem as ideias muito claras. O caminho pode ser magnífico e temos de ajudar dentro do campo", afirmou.

Por fim, Arrascaeta foi questionado por uma torcedora do Flamengo se poderia assinar um contrato vitalício com o clube carioca. Com vínculo até dezembro de 2026, ele brincou deixando a possibilidade no ar.

"Será? Vamos ver", brincou.

Com a vitória, o Flamengo pode perder por até um gol de diferença que garante o título da Copa do Brasil. O Rubro-Negro enfrenta o Atlético-MG, no próximo domingo (10), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte. Antes, encara o Cruzeiro, quarta-feira (6), às 21h, no Mineirão, pela 33ª rodada do Brasileirão.