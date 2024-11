Filipe Luís não terá meio time para jogo do Flamengo contra o Cruzeiro, fora de casa - Divulgação / Flamengo

Publicado 05/11/2024 13:18

Gabigol, Arrascaeta, Gerson, Léo Ortiz e Wesley serão poupados e ficarão no Rio, de olho na final da Copa do Brasil, no domingo (10). Flamengo jogará com time misto a partida desta quarta-feira (6) contra o Cruzeiro, no Mineirão, pelo Brasileirão. O clube confirmou quee ficarão no Rio, de olho na final da Copa do Brasil, no domingo (10).

A comissão técnica rubro-negra decidiu não mandar a campo os jogadores que apresentaram maior desgaste físico ou sentem dores musculares.





Arrascaeta, por exemplo, deixou o campo com dores na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, no domingo (3), e a dmitiu estar jogando no sacrifício . Ele sofre com dores no joelho esquerdo e é quem preocupa para o jogo de volta, em Belo Horizonte.

Os cinco jogadores poupados estão entregues ao departamento médico do Flamengo e ficarão em tratamento. Já o restante do elenco que participar do confronto com o Cruzeiro, retorna ao Rio para finalizar a preparação para a final.



A provável escalação do Flamengo



Filipe Luís deve mandar a campo o seguinte time: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Evertton Araújo e Alcaraz; Gonzalo Plata, Michael e Bruno Henrique.