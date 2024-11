Bruno Henrique em ação pelo Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 05/11/2024 13:04

alvo da Operação Spot-fixing, deflagrada pela Polícia Federal nesta terça-feira (5), por conta de um alto volume de apostas em um cartão amarelo que ele recebeu no jogo contra o Santos, no dia 1º de novembro de 2023, pelo Campeonato Brasileiro. Policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em alguns endereços, inclusive na casa do jogador e no Ninho do Urubu. Rio - O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, é, por conta de um alto volume de apostas em um, no dia 1º de novembro de 2023, pelo Campeonato Brasileiro. Policiais cumpriram

Segundo a operação, Bruno Henrique é suspeito de ter forçado o cartão para beneficiar os apostadores, que seriam seus parentes e amigos. A investigação revelou alguns dos valores considerados suspeitos que foram faturados com a punição ao jogador do Flamengo. Veja abaixo:

- R$ 3.050,00 para ganhar R$ 9.150,00 (lucro de R$ 6.100,00)

- R$ 2.300,00 para ganhar R$ 7.000,00 (lucro de R$ 4.700,00)

- R$ 1.500,00 para ganhar R$ 4.550,00 (lucro de R$ 3.050,00)

As autoridades não descartam a existência de mais apostas ganhas de forma suspeita com o cartão recebido por Bruno Henrique. De acordo com o "ge", os valores citados acima foram apostados em três casas diferentes, que consideraram suspeitos os valores para que o camisa 27 recebesse amarelo.

Uma delas, a Betano, retirou do ar a possibilidade de apostar na punição a Bruno Henrique assim que percebeu a movimentação suspeita. Além dos altos valores, o fato das contas serem de Belo Horizonte, cidade natal de jogador, também chamaram atenção. O volume das apostas do mercado de cartões na plataforma estava 98% direcionado ao atacante.

No caso da GaleraBet, quatro contas novas, todas criadas cerca de 24 horas antes do jogo contra o Santos, apostaram no cartão amarelo de Bruno Henrique, o que representou 95% deste tipo de bet. Algo parecido com o que aconteceu na KTO, com três contas recém-criadas fazendo suas primeiras apostas na punição ao ídolo rubro-negro.