Vibração de Verstappen após a vitória em InterlagosMiguel Schincariol / AFP

Publicado 05/11/2024 21:30

Rio - Após encerrar o jejum de dez corridas com a vitória no GP de São Paulo, Max Verstappen pode se tornar tetracampeão da Fórmula 1 na próxima etapa. O holandês aumentou a diferença para o vice-líder Lando Norris e já faz contas para conquistar o quarto título da carreira no próximo dia 24 de novembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Verstappen chegou em Interlagos com apenas 42 pontos de vantagem para Norris. O holandês trocou um componente do motor e, por isso, perdeu cinco posições no grid. Por conta da chuva, se classificou apenas em 12º lugar e, assim, largou em 17º, no fundo do grid. O rival na disputa pelo título, por sua vez, fez a pole e tinha o favoritismo.

Em meio a uma forte chuva, Verstappen acertou na estratégia, escalou o pelotão e venceu o GP de São Paulo. Norris, por sua vez, amargou o sexto lugar e perdeu uma chance de ouro de esquentar a disputa pelo título mundial. Com isso, Verstappen aumentou a vantagem de 47 para 62 pontos, e já pode conquistar o tetracampeonato em Las Vegas.

Com três corridas para o fim da temporada, Verstappen soma 393 pontos, contra 331 de Norris. Ao todo, são 86 pontos em disputa. Para conquistar o título em Las Vegas, o holandês precisa chegar à frente do britânico ou manter a diferença em 62 pontos. Após a próxima etapa, restarão 60 pontos. Ou seja, não teria como ser ultrapassado no Catar ou Abu Dhabi, em dezembro.

Caso fique atrás de Norris em Las Vegas, Verstappen pode conquistar o título em caso de diferença de dois pontos. Isso só acontecerá se ambos terminarem a corrida em 4º e 5º, 6º e 7º, 8º e 9º ou 9º e 10º, respectivamente. Com isso, o holandês teria 60 pontos de vantagem, o mesmo número ainda em disputa, mas levaria o título pelo critério de desempate: o número de vitórias.