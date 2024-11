Troféu do Brasileirão, que ainda tem na disputa Botafogo e Palmeiras, com o Fortaleza correndo por fora - Lívia Villas Boas/CBF

Rio - A CBF detalhou nesta terça-feira (5) as datas e horários das rodadas 34, 35 e 36 do Campeonato Brasileiro . Os clubes cariocas, que vivem objetivos distintos, terão compromissos importantes pela competição.

Botafogo

Líder do campeonato, o Botafogo irá encarar o Atlético-MG, na Arena MRV, em 20 de novembro, às 21h30 (de Brasília). Em seguida, enfrentará o Vitória, no dia 23, às 19h30, no Nilton Santos.

Por fim, o Glorioso irá até São Paulo no dia 26 de novembro, quando medirá forças com o vice-líder Palmeiras, às 21h30, no Allianz Parque, em um duelo direto pelo título do Brasileirão.

Flamengo

A equipe comandada por Filipe Luís terá uma sequência de dois jogos fora de casa. O primeiro será contra o Cuiabá, no dia 20, às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal. Depois, visitará o Fortaleza no dia 26, também às 19h, no Castelão.

Após quase uma semana jogando longe de sua torcida, o Flamengo retornará ao Maracanã para jogar contra o Internacional, no dia 1º de dezembro, às 16h.

Fluminense

Brigando contra o rebaixamento, o Fluminense terá dois confrontos consecutivos jogando sob seus domínios que podem ser fundamentais para sua permanência na Série A.

No dia 22, duelará com o Fortaleza, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Quatro dias depois, receberá o Criciúma, adversário direto, às 19h, no mesmo local.

Após seus compromissos no Rio de Janeiro, o Tricolor irá até Curitiba, quando encara o Athletico-PR, outro que também briga para não cair, na Ligga Arena, às 18h30 do dia 1º de dezembro.

Vasco



Vasco , que ainda sonha com o G-6, enfrentará o Internacional, no dia 21 de novembro, às 20h (de Brasília), em São Januário. Em sequência, viajará até São Paulo para jogar contra o Corinthians, na Neo Química Arena, às 16h, no dia 24.

Por fim, o Cruz-Maltino volta a campo na semana seguinte, quando receberá o Atlético-GO, às 21h30, no dia 30, em São Januário.

Veja outros jogos do Brasileirão

34ª rodada

20/11

11h - Corinthians x Cruzeiro

16h30 - Bragantino x São Paulo

16h30 - Athletico x Atlético-GO

16h30 - Criciúma x Vitória

19h - Grêmio x Juventude

20h - Bahia x Palmeiras

35ª rodada

23/11

19h30 - Atlético-GO x Palmeiras

19h30 - Juventude x Cuiabá

21h30 - São Paulo x Atlético-MG

24/11

16h - Internacional x Bragantino

16h - Bahia x Athletico

27/11

21h - Cruzeiro x Grêmio

36ª rodada

26/11

21h30 - Atlético-MG x Juventude

30/11

19h30 - Cuiabá x Bahia

19h30 - Criciúma x Corinthians

01/12

16h - Grêmio x São Paulo

18h30 - Vitória x Fortaleza

18h30 - Bragantino x Cruzeiro