Vini Jr marcou no primeiro jogo após perder a Bola de Ouro - Oscar del Pozo / AFP

Publicado 05/11/2024 19:00

Madri (ESP) - Vini Jr tentou, mas não evitou a derrota do Real Madrid na Liga dos Campeões. O time merengue foi derrotado pelo Milan, da Itália, por 3 a 1, nesta terça-feira (5), no Santiago Bernabéu, pela quarta rodada, e se complicou na competição continental.

O Milan saiu na frente do placar aos 11 minutos do primeiro tempo, com Thiaw. O Real Madrid respondeu com Vini Jr, aos 23, de pênalti, mas viu Morata colocar o time italiano na frente novamente, aos 39. Já na etapa final, Reijnders fez o terceiro, aos 24. Rüdiger chegou a descontar, mas foi anulado.

O Real Madrid não perdia dois jogos seguidos desde maio de 2023. Além da derrota para o Milan, o time merengue foi goleado pelo rival Barcelona, no último dia 26 de outubro. Também foi a segunda derrota consecutiva dentro de casa, algo que não acontecia desde março de 2019.

Com a derrota, o Real Madrid fica em 17º lugar, com seis pontos. O Milan, por sua vez, sobe para 18º, com a mesma pontuação. Na fase classificatória, 24 equipes se classificam. O Real volta a campo no próximo sábado (9), às 10h (de Brasília), contra o Osasuna, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.