JP, meio-campista do VascoReprodução/Redes sociais

Publicado 06/11/2024 17:59

Rio - O meio-campista JP, do Vasco, de apenas 19 anos, passou por uma artroscopia no joelho direito e só deve retornar às atividades com o grupo no início de 2025. O procedimento foi um sucesso.

JP sofreu uma pancada no joelho no jogo contra o Criciúma, no dia 18 de agosto, e, o Cruz-Maltino optou por um tratamento conservador, com fisioterapia e reforço muscular. O jogador foi reavaliado e o departamento médico optou pela cirurgia.

Havia a expectativa por volta aos treinos em novembro, mas a avaliação constatou que a recuperação estava em um ritmo abaixo do esperado. O meia, após deixar o time profissional pelo problema, atuou em quatro jogos da base. JP foi titular nas partidas contra o Flamengo, pela final do Campeonato Carioca Sub-20, e nas semifinais com o Fluminense. O Vasco foi campeão estadual da categoria.

JP estreou no time principal na primeira rodada do Brasileirão, na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, entrando na segunda etapa. Ao todo, são 11 partidas pelo Vasco, com uma assistência.