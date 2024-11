Philippe Coutinho em treino do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Publicado 07/11/2024 08:30 | Atualizado 07/11/2024 08:36

Rio - O Vasco não deverá ter o meia Philippe Coutinho na partida contra o Fortaleza, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro, no Castelão. Ausente no clássico contra o Botafogo, o apoiador continua sentindo dores musculares na coxa direita.

A última partida de Coutinho pelo Vasco foi na vitória sobre o Cuiabá por 1 a 0, em São Januário. Ele atuou por 68 minutos. Desde que retornou ao clube carioca, o apoiador só atuou durante a partida inteira no empate por 1 a 1 contra o Atlético-MG, na semifinal da Copa do Brasil.

Ao todo, Coutinho entrou em campo em 12 jogos e fez dois gols. Antes de sentir dores na coxa direita, o apoiador já havia desfalcado o clube carioca em agosto, por conta de problemas musculares na coxa esquerda.

Com a derrota para o Botafogo, no Nilton Santos, o Vasco precisa de um resultado positivo em Fortaleza para seguir sonhando com uma vaga na Libertadores da próxima temporada.