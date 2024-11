Futuro de Rafael Paiva no Vasco será discutido após o Brasileirão - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 07/11/2024 11:00 | Atualizado 07/11/2024 13:01

Rio - Após perder para o Botafogo, o Vasco tenta se reabilitar no Brasileirão e segue sonhando com vaga na Libertadores em 2025. O Cruz-Maltino tem chances remotas, mas ainda tem esperanças. Além disso, a classificação para a competição continental no próximo ano pode significar a permanência do técnico Rafael Paiva no cargo.

O Vasco tem apenas 0.17% de chances de classificação para a Libertadores, segundo a UFMG. Porém, o G-6 pode aumentar e se tornar G-8 em casos de títulos do Flamengo na Copa do Brasil e do Botafogo na Libertadores. A última vez que foi para a competição continental foi em 2018, quando foi eliminado ainda na fase de grupos.

O futuro do treinador Rafael Paiva será discutido apenas após o término do Brasileirão. Segundo o "ge", o técnico é bem avaliado internamente. A ideia é definir o planejamento quando determinar o comandante para a próxima temporada. Paiva assumiu o Vasco na zona de rebaixamento, recuperou no Brasileirão e levou à semifinal da Copa do Brasil.

Com a derrota no clássico, o Vasco ficou em nono lugar, com 43 pontos. O Cruz-Maltino volta a campo no próximo sábado (9), às 19h (de Brasília), contra o Fortaleza, no Castelão, pela 33ª rodada do Brasileirão. O Leão é o terceiro colocado com 60 pontos e ainda sonha com o título brasileiro.