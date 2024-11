Galdames tem contrato com o Vasco até o fim da temporada - Matheus Lima / Vasco

Publicado 07/11/2024 17:02

Rio - Sem sequência e poucas oportunidades no Vasco em 2024, o volante chileno Pablo Galdames abriu negociações com a Universidad de Chile para a próxima temporada. O jogador tem contrato com o Cruz-Maltino apenas até o fim do ano. As informações são do site "ge".

Galdames chegou ao Vasco no início da temporada vindo do Genoa, da Itália, como investimento feito ainda pela 777 Parnters, empresa que, na época, controlava a SAF.

No início de sua trajetória com a camisa do Gigante da Colina, o meio-campista foi titular e marcou gols em jogos da Copa do Brasil e do Campeonato Carioca, contra Água Santa e Botafogo, respectivamente. Recentemente, foi titular na vitória sobre o Bahia jogando 90 minutos e atuou em todo o segundo tempo da derrota para o Botafogo, por 3 a 0, no Nilton Santos.

O Vasco já haviam mostrado interesse em negociar o jogador na janela de transferências do meio do ano, mas não conseguiu fechar acordo. Ao todo, são 27 jogos pelo Cruz-Maltino.