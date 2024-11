Vasco foi derrotado pelo Fortaleza no Castelão - Mateus Lotif/FEC

Vasco foi derrotado pelo Fortaleza no CastelãoMateus Lotif/FEC

Publicado 09/11/2024 20:55

Rio - O Vasco foi derrotado por 3 a 0 pelo Fortaleza, na noite deste sábado (9), no Castelão, pela 33ª rodada do Brasileirão. Jogando longe de casa, o time carioca voltou a apresentar erros graves, como posicionamento na defesa e pouco poder de fogo no ataque, e viu o Leão levar a melhor com gols de Emmanuel Martínez, Breno Lopes e Renato Kayzer.

Com a derrota, o Vasco permanece na nona posição do Campeonato Brasileiro, com 43 pontos, e segue sonhando com vaga na Libertadores. O time carioca volta a campo somente após a Data Fifa, no dia 21, contra o Internacional, em São Januário, pela 34ª rodada.

As duas equipes protagonizaram um bom primeiro tempo, com muita correria e chances para ambos os lados. Jogando em casa, o Fortaleza aproveitou o embalo e não demorou para abrir o placar. Aos 12 minutos, Tinga apareceu bem pelo lado direito e cruzou para Emmanuel Martínez, que se antecipou à zaga do Vasco e marcou para o Leão de cabeça.

Mesmo com o duro golpe, o Vasco não se abateu e tentou reagir rapidamente. O Cruz-Maltino teve suas melhores oportunidades em chutes de fora da área, com Emerson Rodríguez e Galdames, mas a falta de pontaria e as boas defesas de João Ricardo impediram o empate.

No fim do primeiro tempo, Marinho ainda teve a chance de ampliar a vantagem dos donos da casa ao receber passe em velocidade, mas Léo Jardim fez grande defesa e impediu que o fosse para o vestiário com uma desvantagem maior.

Na volta para o segundo tempo, Rafael Paiva tentou tornar o Vasco mais ofensivo com as entradas de Rayan e Jair. Apesar de ocupar um pouco mais o campo de ataque, o Cruz-Maltino esbarrou no dia pouco inspirado de seus homens no meio-campo e no ataque e encontrou dificuldades para finalizar.

O time cearense, por sua vez, conseguia ser mais efetivo quando chegava. Breno Lopes chegou a marcar após rebote em defesa de Léo Jardim, mas o assistente marcou impedimento. Depois, Hércules recebeu na grande após linda jogada de Emmanuel Martínez, mas o goleiro vascaíno fez mais uma grande defesa.

Na reta final da partida, Paulo Henrique errou passe bobo no meio-campo e ficou pedindo toque de mão. O Fortaleza aproveitou o vacilo e encaixou contra-ataque com Breno Lopes, que invadiu a área e bateu cruzado de perna esquerda para marcar o segundo. Nos acréscimos, Pochettino recebeu na área, em novo vacilo da zaga do Vasco, e encontrou Renato Kayzer sozinho, sem goleiro, para dar números finais ao placar.

FORTALEZA X VASCO

Local: Castelão (CE)

Árbitro: Lucas Paulo Torezin

Assistentes: Bruno Boschilia e Rafael Trombeta

FORTALEZA: João Ricardo, Tinga (Brítez), Kuscevic, Titi e Mancuso; Matheus Rossetto, Hércules (Pochettino) e Emmanuel Martínez; Marinho (Yago Pikachu), Lucero (Renato Kayzer) e Moisés (Breno Lopes). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura (Sforza), Mateus Carvalho (Jair) e Galdames (Alex Teixeira); Puma Rodríguez (Coutinho), Emerson Rodríguez (Rayan) e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

Cartões amarelos: FOR: Matheus Rossetto; VAS: Jair

Gols: Emmanuel Martínez (12'/1ºT), Breno Lopes (33'/2ºT) e Renato Kayzer (46'/2ºT)