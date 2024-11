Mauricio Lemos não deve seguir no Atlético-MG - Divulgação / Atlético-MG

Publicado 12/11/2024 15:20

Rio - O zagueiro Mauricio Lemos, de 28 anos, que negociou com o Vasco no meio da atual temporada, não deverá seguir no Atlético-MG na próxima temporada. De acordo com informações do portal "GE", o argentino é um dos quatro atletas que o clube mineiro não irá manter em 2025.

Mauricio Lemos, que tem contrato até o fim do ano que vem, recebeu uma proposta para defender o Vasco. Porém, após semanas de negociação, acabou preferindo continuar no Atlético-MG. Apesar do pouco espaço que tinha e que continua tendo no clube.

Além dele, outros três jogadores vão deixar o Atlético-MG, independente do clube ser ou não campeão da Libertadores este ano. São eles: o lateral-direito Mariano, ex-Fluminense, o atacante Alan Kardec, revelado na base do Vasco, e o atacante Eduardo Vargas, da seleção chilena.

Nascido no Uruguai, Mauricio Lemos chegou ao Atlético-MG no ano passado, após passagens pelo Defensor, do seu país, no Rubin Kazan, da Rússia, no Las Palmas, da Espanha, no Suassolo, da Itália, no Fenerbahçe, da Turquia, e no Beerschot, da Bélgica. Em 2023, ele entrou em campo em 41 jogos, marcando um vez e dando uma assistência. Neste ano, perdeu espaço e só jogou 15 jogos, o último contra o Atlético-MG no dia 26 de outubro. Ele fez dois gols em 2024.