Publicado 12/11/2024 15:28

Rio - O Vasco dará prioridade para renovar o contrato do goleiro Léo Jardim ao fim desta temporada. Ele é um dos destaques não só do elenco cruz-maltino, mas também do futebol brasileiro na posição. As informações são do jornalista Lucas Pedrosa.

O camisa 1 tem vínculo com o clube carioca até o fim do ano que vem, com possibilidade de extensão automática até dezembro de 2026 - em caso de metas a serem batidas. O Gigante da Colina, porém, já manifestou a intenção de aumentar ainda mais o contrato do arqueiro.

No início do ano, o ex-diretor de futebol do Vasco, Alexandre Mattos, tentou iniciar conversas para prolongar o acordo, mas a situação não avançou.

Léo Jardim foi essencial na grande campanha do Cruz-Maltino até a semifinal da Copa do Brasil. O goleiro, inclusive, chegou a ser convocado para representar a seleção brasileira nos amistosos contra Espanha e Inglaterra, em março.

No Gigante da Colina desde janeiro de 2023, ele se tornou titular absoluto na equipe e já soma 101 jogos disputados pelo clube.