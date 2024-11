Rafael Paiva deverá deixar o comando do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 14/11/2024 08:31

Rio - Apesar do bom aproveitamento na temporada, o treinador Rafael Paiva, de 40 anos, não deve seguir no Vasco em 2025. De acordo com informações do jornalista Lucas Pedrosa, o técnico tomou algumas decisões que geraram incomodo e a situação não deverá ser revertida até o término do Brasileiro.

O entendimento no clube carioca é que Rafael Paiva falhou em algumas tomadas de decisão. Uma delas teria sido a utilização de Rossi na semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético-MG. O atacante estava sem jogar pelo Vasco há três meses.

Rafael Paiva conseguiu uma boa recuperação do Vasco na temporada após assumir com o clube carioca na zona de rebaixamento. Ele conduziu o Cruz-Maltino até a semifinal da Copa do Brasil e também a luta na parte de cima da tabela.

Até o momento, o técnico comandou o Vasco em 33 jogos, com 13 vitória, 10 empates e 10 derrotas. O aproveitamento de Rafael Paiva é de 49,5%.