Léo em treino do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 14/11/2024 10:28

Rio - O zagueiro Léo, de 28 anos, pode trocar de clube em 2025. O treinador Rogério Ceni indicou e o Bahia entrou em contato com o Vasco para saber as condições do defensor. Em caso de proposta, o Cruz-Maltino sinaliza positivamente com a possibilidade de uma transferência. As informações são do jornalista Lucas Pedrosa.

Léo chegou ao Vasco no fim de 2022 contratado junto ao São Paulo. Na ocasião, o clube carioca desembolsou algo em torno de 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16 milhões) na cotação da época. O zagueiro, que era lateral de origem, foi revelado pelo Fluminense.

Rogério Ceni trabalhou com Léo de 2021 a 2022. Na ocasião, ele já havia se transformado em zagueiro, após uma mudança que foi iniciada no trabalho de Fernando Diniz, que dirigiu o São Paulo em 2019 e em 2020.

No Vasco, Léo viveu altos e baixos no clube carioca. No total, até o momento, ele entrou em campo em 90 partidas, fez dois gols e deu três assistências. O seu contrato se encerra no fim do ano que vem.