São Januário é a casa do Vasco - Leandro Amorim / Vasco da Gama

Publicado 14/11/2024 15:51

Rio - A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, nesta quinta-feira (14), o Projeto de Lei que declara São Januário, estádio do Vasco, como patrimônio histórico, cultural e turístico do Rio de Janeiro. Agora, ele seguirá para sanção do governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias para divulgar sua decisão.

O movimento não interfere no projeto de reforma de São Januário, que deve começar no início de 2025. O clube tem corrido com a parte burocrática para as obras de modernização e expansão, com preservação da fachada, que é tombada.

A ação visa tornar o estádio mais atrativo como destino turístico, chamando atenção de visitantes para maior exploração da cultura do futebol do estado. São Januário, no PL aprovado, também foi destacado como símbolo da luta antirracista.

O Projeto de Lei é de autoria dos deputados Vinicius Cozzolino (União Brasil) e Prof. Josemar. (PSOL).