Visão aérea de todo o complexo da sede do Vasco, no projeto de reforma de São Januário - Reprodução

Publicado 16/11/2024 10:10

inaugurar em 2027, ano em que o estádio completa 100 anos.

O presidente do Vasco , Pedrinho, confirmou em coletiva na quinta-feira (12) que o início das obras de reforma de São Januário não será em janeiro de 2025. Com o adiamento, a expectativa agora passou para depois de março e, com isso, o Cruz-Maltino ficará com cronograma mais apertado para

"Eu assumo essa responsabilidade. Falei muito mesmo que a gente iria começar no início do ano, porque era muito concreto. Serve de experiência, eu assumo essa responsabilidade de não começar em janeiro", disse Pedrinho.



O adiamento se deve ao fato de o Vasco ainda não ter finalizado a venda do potencial construtivo de São Januário. É dessas negociações que sairá o dinheiro para as obras, orçadas em pouco mais de R$ 500 milhões.



Um parceiro que iria comprar a maior parte desistiu da negociação, o que atrapalhou os planos, já que o valor seria importante para o início das obras. Agora, outro um terço do potencial construtivo já está praticamente vendido, segundo Pedrinho, e o clube tem novas cartas de intenções para os dois terços restantes.



"São 100 mil metros quadrados (quase vendidos) e já tem interessados nos outros dois terços (do potencial construtivo)", disse o presidente vascaíno.



Além disso, o Vasco aguarda que a Prefeitura do Rio publique o decreto do potencial construtivo, para que possa finalizar a venda da primeira parte. Ainda assim, esse dinheiro não sairá logo após o fim da negociação e o clube busca alternativas.



"A projeção de receita desse possível comprador não é agora. Então a gente tem que arrumar um empréstimo com um banco ou alguma coisa para iniciar a obra, mas precisa sair o decreto e ser comprado. A gente poderia arrumar outras estratégias que eu não quero usar, por exemplo iniciar com as vendas dos camarotes", explicou Pedrinho.

Um novo atraso pode dar fim ao desejo de que as obras fiquem prontas em 2027.