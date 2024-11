Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo costuma receber jogos dos times do Rio - Divulgação

Publicado 16/11/2024 13:15

Para isso, o governo do Espírito Santo colocou o estádio à disposição para receber as partidas do time vascaíno enquanto São Januário estiver fechado, possivelmente até 2027.



"Nós sabemos que o Vasco já está se movimentando para buscar um estádio para atuar em 2025. Aqui tem muitos torcedores do Vasco, temos um ótimo estádio, que já recebeu o clube e está com as portas abertas. O Governo do Estado já manifestou este interesse", afirmou secretário estadual de Esportes, José Carlos Nunes, ao portal 'A Gazeta'.



O Vasco jogou no Kleber Andrade pela última vez em fevereiro de 2024, pelo Campeonato Carioca. E venceu o Volta Redonda por 2 a 1.



Inclusive, essa partida teve o melhor público no estádio do Espírito Santos desde a reinauguração, em 2014: 21.555 torcedores.