Wesley foi peça importante no penta do Flamengo na Copa do BrasilMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 17/11/2024 09:17

Além disso, o jovem de 21 anos deu uma assistência e criou duas grandes chances, sendo útil na fase ofensiva. Nos últimos nove jogos, é o líder de ações defensivas (59), de faltas sofridas (29) e de interceptações (14) do elenco rubro-negro. Os dados são do 'Sofascore'.Além disso, o jovem de 21 anos deu uma assistência e criou duas grandes chances, sendo útil na fase ofensiva.

Wesley foi, inclusive, peça importante no penta do Flamengo na Copa do Brasil. Titular nos dois jogos da final contra o Atlético-MG, iniciou a jogada do primeiro gol rubro-negro no Maracanã com bela arrancada.

