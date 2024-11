Gabigol afirmou que deixará o Flamengo ao fim da temporada - Armando Paiva/Agência O Dia

Publicado 15/11/2024 14:34

atrito com a diretoria do Flamengo, Gabigol deixou tudo de lado para parabenizar o clube pelos seus 129 anos de vida, completados nesta sexta-feira (15). Nas redes sociais, o ídolo rubro-negro fez questão de se declarar ao clube. Parabéns ao maior do mundo!

Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer ⁦@Flamengo⁩ pic.twitter.com/tjovn1gy8o — Gabriel Barbosa (@gabigol) November 15, 2024

"Parabéns ao maior do mundo! Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer", escreveu Gabigol, dois dias após ser afastado do jogo com o Atlético-MG.

O ídolo rubro-negro vive suas últimas semanas como jogador do Flamengo. No último domingo (10), ele confirmou que sairá no fim do ano. O Cruzeiro é o destino mais provável, mas Santos e alguns times do exterior ainda sonham em contratar o atacante.

Gabigol deixará o Flamengo como um dos maiores ídolos da história do clube e um dos jogadores mais vencedores, com 13 títulos, empatado com Bruno Henrique, Arrascaeta, Zico e Júnior. Com a camisa rubro-negra, disputou 305 e marcou 160 gols — sendo 16 deles em finais.