Dias depois de decidir a Copa do Brasil, Gonzalo Plata balançou a rede pela seleção equatorianaMarcos Pin / AFP

Publicado 15/11/2024 10:40 | Atualizado 15/11/2024 10:48

Guayaquil - Após marcar o gol do penta do na Copa do Brasil , de cavadinha, Gonzalo Plata entrou em campo pela seleção equatoriana e repetiu o feito na última quinta-feira (14). O atacante fez um doblete na goleada por 4 a 0 sobre a Bolívia, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Titular, ele foi o autor do segundo e do terceiro gols do Equador na partida. Primeiro, recebeu belo passe de Enner Valencia e tocou com categoria por cima do goleiro. Depois, em mais uma jogada do centroavante do Internacional, Plata pegou a sobra para vencer o arqueiro Guillermo Viscarra.O jogador rubro-negro teve grande atuação em Guayaquil. Em 68 minutos disputados, finalizou três vezes, deu dois passes decisivos e ganhou quatro duelos pelo chão, segundo dados do 'Sofascore'.