Gabigol usou camisa com a frase icônica de Adriano Imperador - Divulgação/Flamengo

Gabigol usou camisa com a frase icônica de Adriano ImperadorDivulgação/Flamengo

Publicado 14/11/2024 15:07 | Atualizado 14/11/2024 17:04

Rio - O"rebaixou" um funcionário que era responsável pelas mídias nas redes sociais do time profissional para as categorias de base. Segundo o jornalista Venê Casagrande, membros da diretoria rubro-negra não gostaram do perfil do clube postar uma, logo após a conquista do título da Copa do Brasil, no último domingo (10).