O Flamengo informou que Arrascaeta passou por uma artroscopia no joelho direito na manhã desta quinta-feira (14). O procedimento realizado pelo médico Max Ramos, no Hospital CopaStar, foi considerado um sucesso.



O gerente de saúde e alto rendimento do clube, Márcio Tannure também acompanhou a cirurgia.



A partir de agora, o meia uruguaio iniciará o processo de recuperação. Ele não volta a jogar mais na temporada e será preparado para o retorno aos gramados no início de 2025.



revelou a situação após o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, em 3 de novembro. Arrascaeta vinha jogando no sacrifício as últimas partidas pelo Flamengo, diante das dores constantes no joelho direito. Ele, em 3 de novembro.

"Eu estou tentando aguentar porque eu não queria ficar fora desse jogo da final. Pra mim era muito importante estar em campo, ajudar meus companheiros", contou após aquele jogo.

Com o título conquistado no último domingo (10), o jogador e o Rubro-Negro decidiram antecipar a cirurgia, que inicialmente estava programada para acontecer no fim da temporada.