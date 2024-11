Ao todo, De la Cruz entrou em campo 38 vezes, fez dois gols e deu cinco assistências pelo Flamengo em 2024 - Mauro Pimentel / AFP

Publicado 14/11/2024 14:26

Rio - Meio-campista do Flamengo , De la Cruz comentou uma possível saída do Rubro-Negro. Nas últimas semanas, o uruguaio teve seu nome ligado ao River Plate , clube que representava antes de chegar ao Rio de Janeiro. No entanto, ele fez questão de rechaçar as chances de um retorno, ao menos por agora.

"Em nenhum momento isso me passou pela minha cabeça. Eu passei muitos anos no River Plate, mas estou muito contente no Flamengo e vivendo uma etapa da minha vida que tenho que demonstrar estar à altura", declarou o jogador em entrevista à 'ESPN Argentina'.



"Eu sei que saíram muitas coisas. Tenho amigos que ficaram na expectativa para saber se eu sairia ou não. Tenho relação com o Marcelo (Gallardo). Trabalhei por muito tempo com ele, mas sabem que não é o momento", complementou.

O camisa 18 foi anunciado pelo Flamengo no fim do ano passado como um presente de Natal para os torcedores. Comprado por cerca de R$ 77 milhões, De la Cruz tem contrato até dezembro de 2028.

Ao todo, entrou em campo 38 vezes, fez dois gols e deu cinco assistências nesta temporada.

Tempo longe dos gramados

Em recuperação de uma lesão no músculo posterior da coxa direita, o uruguaio não atua desde o dia 20 de outubro. Na ocasião, foi titular no empate sem gols com o Corinthians, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.