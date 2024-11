Mesmo afastado, Gabigol foi ao Maracanã assistir a Flamengo x Atlético-MG - Armando Paiva/Agência O Dia

Mesmo afastado, Gabigol foi ao Maracanã assistir a Flamengo x Atlético-MGArmando Paiva/Agência O Dia

Publicado 14/11/2024 13:58

Rio - Gabigol deve ser relacionado pelo Flamengo para o jogo contra o Cuiabá, na próxima quarta-feira (20), na Arena Pantanal, pela 34ª rodada do Brasileirão. Afastado da partida contra o Atlético-MG por decisão da diretoria, o atacante voltará a ficar à disposição do técnico Filipe Luís. A informação foi divulgada primeiramente pelo jornalista Mauro Cezar Pereira.

Apesar da provável volta de Gabigol, a rusga entre o atacante e a diretoria rubro-negra ainda existe. Porém, o clube entende que não relacionar o jogador para um jogo fora do Rio seria uma espécie de "prêmio" após os acontecimentos recentes.

A presença na lista de relacionados não garante que Gabigol será titular. Antes do jogador ser vetado da partida contra o Atlético-MG, Filipe Luís já tinha a intenção de não escalá-lo desde o início no duelo com os mineiros.

Mesmo fora do jogo contra o Galo, Gabriel marcou presença no Maracanã. O atacante foi ao gramado no momento do aquecimento do time, mas manteve expressão séria na maior parte do tempo e preferiu não dar entrevistas. Depois, assistiu à partida em um dos camarotes do estádio.

Gabigol x diretoria



Na última terça-feira (12), a diretoria do Flamengo decidiu afastar Gabigol da partida contra o Atlético-MG. Em nota, o clube afirmou que o futuro do jogador será decidido pelo vice de futebol, Marcos Braz, em reunião com seus representantes, e que a decisão visa "manter a harmonia do elenco rubro-negro".



Gabigol confirmou que não ficará no clube em 2025 e fez duras críticas à diretoria e ao ex-técnico Tite.

A escolha do Flamengo de afastar o atacante aconteceu dois dias após a conquista do título da Copa do Brasil. Ainda no gramado da Arena MRV, Gabigol confirmou que não ficará no clube em 2025 e fez duras críticas à diretoria e ao ex-técnico Tite.

causado um "climão" no vestiário do clube no intervalo da final da Copa do Brasil, também contra o time mineiro, no último domingo (10), na Arena MRV. O atacante não gostou de saber que seria substituído por Bruno Henrique e não escondeu sua insatisfação com a decisão do técnico Filipe Luís. Porém, o treinador não teve nenhuma participação na punição a Gabriel.

O afastamento teria sido motivado também por Gabigol ter, também contra o time mineiro, no último domingo (10), na Arena MRV. O atacantee não escondeu sua insatisfação com a decisão do técnico Filipe Luís. Porém, o treinador não teve nenhuma participação na punição a Gabriel.