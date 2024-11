Gabigol afirmou que deixará o Flamengo ao fim da temporada - Armando Paiva/Agência O Dia

Gabigol afirmou que deixará o Flamengo ao fim da temporadaArmando Paiva/Agência O Dia

Publicado 14/11/2024 22:36

Rio - A polêmica envolvendo Gabigol e Flamengo segue repercutindo após a notícia de sua saída. Nesta quinta-feira (14), o presidente do clube, Rodolfo Landim, participou do "Flow Podcast" e foi perguntado o motivo de não ter conseguido chegar a um acordo pela renovação do jogador. O mandatário rubro-negro afirmou que havia aposta, mas colocou em xeque a visão do próprio camisa 99 sobre sua carreira.

LEIA MAIS: Times do exterior entram na briga com Cruzeiro e Santos por Gabigol

"O ponto que prova que a gente acredita na capacidade de recuperação do Gabigol é que a nós fizemos uma proposta no valor que ele pediu, mas por um ano. Não é o Flamengo que não acredita. Não sei se é o Flamengo que não acredita ou se é ele mesmo que não acredita nele. Porque se ele quer ficar no Flamengo e ele acredita no futebol dele, por que ele não aceita esse um ano e depois ele continua?", questionou Landim.

O presidente do Flamengo foi sucinto e vê o cenário como simples. Apresentação de um vínculo de um ano - enquanto o jogador queria três - e, em caso de recuperação do bom futebol, uma renovação.

"Se estou dando esse ano depois de dois anos que ele não teve um desempenho tão bom, por que eu não daria mais se ele tivesse um desempenho excepcional no ano que vem? Mais um ano ou mais três anos, como ele gostaria?", levantou o mandatário.

Para encerrar o assunto, Rodolfo Landim afirmou que o pedido do jogador, no atual cenário, está fora de cogitação devido ao momento de baixa na carreira.

"Para um administrador, é um risco muito grande tomar uma decisão de renovar com um jogador por quatro anos quando ele teve dois anos em que o desempenho não foi compatível com aquilo que ele recebia. O Flamengo acredita nele. E acredita que a gente tenha um Gabigol como ele foi nos quatro primeiros anos."