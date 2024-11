Bruno Henrique foi expulso após acertar Matheuzinho com chute na cabeça - Reprodução

Publicado 14/11/2024 17:00

Rio - O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, foi punido nesta quinta-feira (14) pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) por conta de sua expulsão no segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians. O jogador recebeu dois jogos de suspensão e desfalcará a equipe no Brasileirão.

O lance que ocasionou a expulsão aconteceu aos 27 minutos do primeiro tempo. Bruno Henrique disputou bola com Matheuzinho na lateral, mas levantou o pé muito alto, de maneira imprudente, e acertou em cheio a cabeça do adversário. O árbitro Anderson Daronco não titubeou para expulsar o jogador rubro-negro. Após a partida, o lateral corintiano precisou receber seis pontos na cabeça por causa da entrada.

Como já cumpriu a suspensão automática e ficou fora do primeiro jogo da final da Copa do Brasil, Bruno Henrique só terá que pagar mais uma partida. Como a punição ocorreu em uma competição da CBF, ele deverá cumpri-la no Campeonato Brasileiro.

A decisão é de primeira instância e cabe recurso ao Pleno. Caso o Flamengo não consiga reverter a decisão, Bruno Henrique ficará fora do jogo contra o Cuiabá, na próxima quarta-feira (20), na Arena Pantanal.

No mesmo julgamento, o Flamengo foi multado em R$ 1 mil por atraso e o Corinthians em R$ 4 mil pelo arremesso de objetos no campo.