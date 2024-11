Shola é o primeiro nigeriano a jogar pelos profissionais do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Shola é o primeiro nigeriano a jogar pelos profissionais do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 14/11/2024 16:36

entrar no fim do segundo tempo do



"Eu me sinto bem, sabe? Eu sonho com isso minha vida toda. Eu estou muito feliz que eu pude estrear. Foi uma ótima oportunidade. Obrigado, Flamengo, eu agradeço demais", disse à FlaTV.

Chegou a vez de Shola nos profissionais do Flamengo . O atacante de 19 anos ganhou a primeira oportunidade aodo empate em 0 a 0 com o Atlético-MG e celebrou o momento especial, ao tornar-se o primeiro nigeriano e o terceiro africano a vestir a camisa rubro-negra."Eu me sinto bem, sabe? Eu sonho com isso minha vida toda. Eu estou muito feliz que eu pude estrear. Foi uma ótima oportunidade. Obrigado, Flamengo, eu agradeço demais", disse à FlaTV.

Leia mais: Desfalque do Flamengo, Arrascaeta passa por cirurgia



Shola foi a campo aos 44 minutos do segundo tempo no lugar de Alcaraz e teve pouco tempo para mostrar serviço. A tendência é que ganhe mais chances nesta reta final de temporada. Shola foi a campo aos 44 minutos do segundo tempoe teve pouco tempo para mostrar serviço. A tendência é que ganhe mais chances nesta reta final de temporada.

Mesmo entrando no final da partida, Shola, nosso ponta de lança africano, falou sobre o primeiro jogo no profissional do Mengão!#VamosFlamengo pic.twitter.com/9kX5a91ifo — Flamengo (@Flamengo) November 14, 2024

O jovem atacante nigeriano começou a treinar com o time profissional em 12 de agosto deste ano, ainda sob o comando de Tite. Mas é com Filipe Luís, que o comandou no sub-20, que passou a ser relacionado mais vezes.



Veja também: Deyverson provoca torcedores do Flamengo



Foram quatro partidas em que ficou no banco de reservas no último mês, até ganhar a primeira chance.

Foram quatro partidas em que ficou no banco de reservas no último mês, até ganhar a primeira chance.

Shola no Flamengo



atuava pelo Remo Stars, da Nigéria.

Contratado em abril de 2023 , ele chamou a atenção do departamento de scout do clube durante a Viarregio Cup 2022, tradicional torneio de base realizado anualmente na Itália. Ele

O atacante passou a se destacar no sub-20 e chamou a atenção da torcida rubro-negra. Ainda no ano passado, marcou um dos gols da vitória de virada por 2 a 1 sobre o Boca Juniors, pela final da Libertadores Sub-20.