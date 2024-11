De La Cruz irá desfalcar o Flamengo nos próximos jogos - Marcelo Cortes /CRF

De La Cruz irá desfalcar o Flamengo nos próximos jogosMarcelo Cortes /CRF

Publicado 14/11/2024 08:00 | Atualizado 14/11/2024 08:07

Rio - Após o empate contra o Atlético-MG, pelo Brasileiro, o Flamengo ficará quase uma semana sem entrar em campo na temporada. Neste período de pausa por conta da Data Fifa, o Rubro-Negro se prepara para ter o retorno de Nicolás de La Cruz. O uruguaio não atua desde o dia 20 de outubro, quando o clube carioca empatou com o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil, em São Paulo.

"O De La Cruz acredito que volte este ano. Minha esperança é que ele esteja disponível contra o Cuiabá", afirmou Filipe Luís, em coletiva após a partida da última quarta-feira.

Nicolás de La Cruz sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita. A partida contra o Cuiabá ocorre na próxima quarta-feira, fora de casa pelo Brasileiro. Caso entre em campo, o uruguaio retornará exatamente um mês depois do seu último jogo.

O Flamengo ainda tem cinco compromissos até o fim do Campeonato Brasileiro. Além do Dourado, a equipe de Filipe Luís encara o Fortaleza, no Castelão, o Internacional, no Maracanã, o Criciúma, em Santa Catarina, e o Vitória, no Maracanã.