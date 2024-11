Alex Sandro foi novamente titular no Flamengo no empate com o Atlético-MG no Maracanã - Armando Paiva/Agência O Dia

Alex Sandro foi novamente titular no Flamengo no empate com o Atlético-MG no MaracanãArmando Paiva/Agência O Dia

Publicado 13/11/2024 22:23

Rio - O Flamengo foi bem mais uma vez, mas não conseguiu furar o bloqueio do Atlético-MG no reencontro das equipes após o título do Rubro-Negro na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (13), no Maracanã, o empate em 0 a 0 frustrou alguns jogadores devido à boa atuação diante da torcida em uma noite de festa e muita comemoração. O lateral-esquerdo Alex Sandro destacou o desempenho e agradeceu pelo apoio dos torcedores.

"Primeiramente, queria agradecer mais uma vez à toda essa torcida que veio aqui gritando 'é campeão!'. Acho que foi uma taça não só para nós, mas para toda a nação também. No jogo de hoje, tivemos muitas oportunidades principalmente no primeiro tempo. Deveríamos ter aproveitado melhor. Depois, acho que no segundo tempo o time do Atlético encaixou melhor na marcação e teve um pouco mais de posse de bola. Mas estão todos de parabéns porque foi um ótimo jogo", disse.

Um lance inusitado foi motivo de risos no elenco rubro-negro na primeira etapa. Em dividida, Alex Sandro acabou acertando o companheiro David Luiz com a sola da chuteira, e o zagueiro ficou caído no gramado para atendimento. Antes de voltar, David brincou com o quarto árbitro pedindo cartão amarelo para o lateral pelo "fogo amigo".

"Se fosse contra, os caras (arbitragem) poderiam até dar o vermelho. Mas enfim, foi uma bola que eu não o vi. Eu achei que estava inteiro e infelizmente peguei o David. Mas o David é forte e já já passa (risos", brincou Alex Sandro.

Com o resultado, o Rubro-Negro fica na quarta colocação do Brasileirão, com 59 pontos, nove atrás do líder Botafogo. O próximo compromisso será no dia 20, após a Data Fifa, contra o Cuiabá, fora de casa.